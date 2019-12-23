2019-12-23T09:57:37+03:00
Здоровье

На Алтае потратят 156 млн рублей на ЭКО

Одна процедура оценивается в 130 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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На Алтае потратят 156 млн рублей на ЭКОНа Алтае потратят 156 млн рублей на ЭКОФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае до конца этого года на проведение ЭКО семьям, которые страдают бесплодием, потратят около 156 млн рублей. Стоимость одной процедуры оценивается почти в 130 тыс. рублей.

Выделенные деньги позволят провести больше 1,1 тыс. циклов оплодотворения. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

- В 2019 году на проведение циклов ЭКО запланировано направить 156,78 млн рублей средств базовой программы обязательного медицинского страхования. С начала 2019 году было проведено 1 127 циклов ЭКО алтайским семьям, страдающим бесплодием. Расходы на проведение циклов ЭКО составили 133,83 млн рублей (85,4 % от запланированного объема), - сообщается на официальном сайте Министерства социальной защиты Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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