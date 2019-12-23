2019-12-23T08:29:40+03:00
Общество

В Барнауле ребенку подарили разукрашенную бутылку водки

Автор такого презента неизвестен
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: из группы "Черный список Барнаул"Фото: из группы "Черный список Барнаул"
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Жительница Барнаула пожаловалась на подарок, который достался ее ребенку. Они решили поучаствовать в акции от Алтайского государственного краеведческого музея и в итоге получили бутылку водки. Гневный отзыв мама трехлетнего ребенка оставила в соцсетях группы «Черный список Барнаул».

Суть акции, которая продлиться до 13 января в том, что каждый желающий может оставить незнакомцу свой подарок и взамен оставить свой. Так и сделала жительница Барнаула, вот только полученным презентом она осталась недовольна.

- Можете говорить, что я бешеная мамка, но простите вот фото подарка, который нам достался... Баночка из под пюре и бутылка из под зелёной марки (в которой была водка) на полстопки. Мы были с ребенком три года, сами принесли пластилин, хлопушки, карандаши и светящийся ангелочек. При входе подарки упаковывают в одинаковые пакеты. Работники видят, что они упаковывают. Да баночки красиво задекорированы, но водка.... Хорошо хоть ради интереса открыли сами, а если бы открыл ребенок и хлебнул? – написала возмущенная горожанка.

Возможно в бутылке, разукрашенной в технике декупаж, просто осталась вода или такова была задумка автора. В любом случае подтекст у такого подарка явно был позитивный. Ограничений по возрасту участников акции не было.

Кстати, в условиях акции было прописано, что нельзя в качестве подарка приносить предметы категории 18+, скоропортящиеся продукты, растения, животных, очень большие или хрупкие вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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