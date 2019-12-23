Барнаульцы жалуются на заваленные снегом тротуары и парковки

СЕГОДНЯ 07:19 2019-12-23T07:22:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Чего греха таить, после каждого снегопада Барнаул становится полосой препятствий – тротуары сузились до размера лесных тропинок, на пешеходных переходах появились снежные отвалы.

Это, кстати, жуткое нарушение норм, так как, перебираясь через эти сугробы, люди подвергают себя риску. Такая ситуация наблюдается по всему городу, разве что у городской и краевой администрации порядок.

- Я подъехала к дому на Строителей, а там вся парковка засыпана снегом. На нее просто невозможно забраться. Трудно представить, как будут выезжать с нее машины, – цитирует слова жительницы Барнаула портал «Толк».

А между тем, чиновники рассказывают о кубометрах снега, вывезенных с улиц города и особом режиме работы служб, в то время как из-за скользкой дороги и снега в городе происходят аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU