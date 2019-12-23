На месте «скорая» и гаишники: четыре автомобиля столкнулись в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:03 2019-12-23T07:07:10+03:00

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В Барнауле столкнулись четыре автомобиля, как пишут очевидцы в социальных сетях, авария произошла на улице Георгиева рядом с детской поликлиникой. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь.

- Предположительно, пострадал один человек, - пишет паблик «Инцидент Барнаул».

- Виной всему нечищеные дороги и невнимательность водителей, - комментирует в «Барнаул22» один из местных жителей.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, сейчас уточняются обстоятельства произошедшего, информация станет известна в ближайшее время.

В Барнауле на выходных прошли сильные снегопады, это привело к осложнению обстановки на дорогах – стало скользко, кругом снежная каша. Ранее мы писали о съехавшем с дороги автобусе, в котором находились пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU