В Алтайском крае отремонтировали три районных школы

СЕГОДНЯ 06:41 2019-12-23T06:41:55+03:00

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В трех школах Тальменского района отремонтировали школы – новозерскую, новотроицкую и выползовскую. Там обновили фасады, систему отопления и заменили окна.

На эти цели потратили более 10 млн рублей. По данным регионального Минобрнауки также в районе отремонтировали Среднесибирский и Ларичихинский детские сады. В них дополнительно создали 100 мест для детей до трех лет. Это позволило уменьшить очередь в дошкольные образовательные учреждения в райцентре.

Как пишет официальный сайт региона, нацпроект «Образование» предполагает создание современной инфраструктуры в садиках и школах, капитальный ремонт с целью открытия дополнительных мест для детей. Всего в районе 28 общеобразовательных организаций. В 2019 и в предыдущие годы в 11 школах провели капитальный ремонт. В 2020 - 2021 годах в Тальменском районе планируют построить новый детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU