2019-12-23T05:06:23+03:00
Общество

Жители алтайского села пожаловались на задержку зарплаты

По их словам, задержка выплаты денег может составлять до двух месяцев
Иван ОЛЕКСЮК
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В социальных сетях появилось сообщение о задержке по выплате заработной платы. Люди не могут получить деньги с ноября, а на носу новогодние праздники. Пост в «Барнаул22» опубликовали сотрудники благовещенской организации «Теплосервис»:

«Мы машинисты, кочегары третьего разряда. Нам не дают зарплату по два месяца и считают это в порядке вещей. В ноябре бастовали, кое-как выбили с них зарплату за октябрь, теперь вот уже декабрь, больше ни копейки не выплатили, вечные отговорки: нет денег, ждите. Люди уже устали ждать свои заработанные деньги.

Обращаемся к Виктору Томенко и общественности. Уважаемый губернатор, разберитесь, пожалуйста, в нашей ситуации. Наша местная администрация бездействует, писали и в прокуратуру, и другие инстанции, никакие меры не принимают. Кочегары бастуют, не держат температуру, которую положено, люди мерзнут, а никому нет никакого дела, тем более перед Новым годом. Пожалуйста, помогите!».

«Комсомолка» направит официальные запросы в соответствующие инстанции, чтобы выяснить, почему произошла такая ситуация, и почему на нее не реагировали ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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