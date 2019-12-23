2019-12-23T04:53:54+03:00
Спорт

Алтайские пловцы стали призерами международных соревнований

Турнир прошел в Санкт-Петербурге и собрал более 300 пловцов
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайские пловцы привезли с турнира в Питере два серебра и одну бронзу. В заплывах участвовали более 300 спортсменов, в том числе и Германии, Белоруссии, Кубы и других стран.

- Воспитанница барнаульской спортивной школы олимпийского резерва «Обь» Дарья Кулешова завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем, около секунды уступив золотой медалистке Арине Сурковой из Новосибирской области. На дистанции вдвое короче тоже лидировала новосибирская спортсменка, а представительница Алтайского края стала серебряным призером. Также второе место на 50-метровке брассом занял Сергей Звонов из спортивного клуба «Магис-Спорт». На дистанции вдвое длиннее он стал десятым, - сообщае официальный сайт региона со ссылкой на «Алтайский спорт».

Кроме того, на этих международных соревнованиях выступили еще два спортсмена из Алтайского края. Александр Казанцев из СШОР «Обь» занял 15 место в плавании на 100 метров баттерфляем (53.20) и 12 место на дистанции вдвое длиннее. При этом на 200-метровке он сбросил с личного рекорда более 14 секунд. Впервые в таких крупных взрослых соревнованиях принимал участие 16-летний Илья Шилкин, пловец СШОР «Обь» из бийского отделения спортшколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле ребенку подарили разукрашенную бутылку водки
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Барнаульцы жалуются на заваленные снегом тротуары и парковки
На месте «скорая» и гаишники: четыре автомобиля столкнулись в Барнауле
Вместе дешевле! Летите компанией в Москву и получайте скидку 20% на билеты
В Алтайском крае отремонтировали три районных школы
Жители алтайского села пожаловались на задержку зарплаты
Алтайские пловцы стали призерами международных соревнований
Автобус с пассажирами съехал с дороги в Барнауле
Вандалы сломали снежного солдата в Камне-на-Оби
В Барнауле рецидивист вынес из дома своего друга лодочный мотор
Митинг в защиту парков и скверов прошел в Барнауле
Барнаульцев предупреждают о плохой видимости на дорогах
В Барнауле стартовал чемпионат по лепке снеговиков
На Алтае отмечают день памяти Михаила Калашникова
В Барнауле около церкви насмерть сбили бабушку
Водителя трамвая в Бийске осудят за наезд на рабочего
Губернаторские елки открылись в Барнауле
Алтайские экологи добились запрета на добычу золота в Солонешенском районе
В Барнауле случилась массовая авария на шоссе Ленточный бор
В Барнауле объединят две городские больницы
Жительница Барнаула в надежде на «кэшбек» потеряла 150 тысяч рублей
Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» сыграет с фанатами
Рубцовская ГИБДД рекомендует водителям не покидать город
Барнаульский зоопарк проведет экскурсии с шоу для горожан
«Барнаульский Арбат» приглашает на открытие новогоднего городка
Жители Алтайского края будут зарабатывать 40 тысяч рублей через четыре года
В Алтайском крае впервые начали производить маргарин без пальмового масла
ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения