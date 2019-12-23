Алтайские пловцы стали призерами международных соревнований

СЕГОДНЯ 04:53 2019-12-23T04:53:54+03:00

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Алтайские пловцы привезли с турнира в Питере два серебра и одну бронзу. В заплывах участвовали более 300 спортсменов, в том числе и Германии, Белоруссии, Кубы и других стран.

- Воспитанница барнаульской спортивной школы олимпийского резерва «Обь» Дарья Кулешова завоевала бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем, около секунды уступив золотой медалистке Арине Сурковой из Новосибирской области. На дистанции вдвое короче тоже лидировала новосибирская спортсменка, а представительница Алтайского края стала серебряным призером. Также второе место на 50-метровке брассом занял Сергей Звонов из спортивного клуба «Магис-Спорт». На дистанции вдвое длиннее он стал десятым, - сообщае официальный сайт региона со ссылкой на «Алтайский спорт».

Кроме того, на этих международных соревнованиях выступили еще два спортсмена из Алтайского края. Александр Казанцев из СШОР «Обь» занял 15 место в плавании на 100 метров баттерфляем (53.20) и 12 место на дистанции вдвое длиннее. При этом на 200-метровке он сбросил с личного рекорда более 14 секунд. Впервые в таких крупных взрослых соревнованиях принимал участие 16-летний Илья Шилкин, пловец СШОР «Обь» из бийского отделения спортшколы.

ИСТОЧНИК KP.RU