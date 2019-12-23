Автобус с пассажирами съехал с дороги в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:23 2019-12-23T04:37:35+03:00

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В Барнауле в воскресенье, 22 декабря, автобус, выполнявший маршрут №113, с пассажирами в салоне съехал с дороги. По словам очевидцев, водитель перепутал дорогу, поэтому начал сдавать задним ходом.

Как сообщается в паблике «Барнаул 22», заднюю часть машины стащило в кювет. Уточняется, что в салоне были пассажиры, никто не пострадал.

Не исключено, что причиной ДТП стала плоха видимость. Накануне была сильная метель, и на дорогах осложнилась ситуация. В социальных сетях одни горожане комментируют, что дорога была чищенной – водитель перепутал поворот. Другие утверждают, что там только одна дорога, ошибиться было невозможно.

- Это проселочная дорога единственная. Там других нет дорог, куда можно повернуть автобусу. По округу частные дома, - пишет один их подписчиков паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU