В Барнауле рецидивист вынес из дома своего друга лодочный мотор

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-22T13:03:47+03:00

Он сдал его в ломбард за 10 тысяч рублей

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У жителя Павловска неизвестные украли лодочный мотор. После того, как мужчина обратился в полицию выяснилось, что это сделал его ранее судимый знакомый.

Стоимость ущерба оценили в 30 тысяч рублей. Лодочный мотор житель Алтайского края хранил у себя на веранде. Когда полицейские обследовали дом, то следов взлома не обнаружили. Вскоре они выяснили, что мотор украл 35-летний барнаулец. Это приятель хозяина дома, ранее он был судим. Воришка часто заходил в гости к другу и знал, где лежат ключи. Пока его приятеля не было дома он забрал ключи, попал в дом и вынес лодочный мотор. После он сдал его в ломбард за 10 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по 158 статье УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»), рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU