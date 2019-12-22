2019-12-22T11:35:17+03:00
Общество

Барнаульцев предупреждают о плохой видимости на дорогах

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть очень внимательными
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Упрдор "Алтай"Фото: Упрдор "Алтай"
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Жителей Алтайского края предупреждают о плохой видимости на дорогах из-за снегопада. Водителей также просят воздержаться от дальних поездок.

Сегодня, 22 декабря, в Барнауле наблюдается снегопад. По этой причине на дорогах города затруднено движение, в том числе большегрузных машин, сообщает Госавтоинспекция краевой столицы. Отмечается, что снегопад резко снизил видимость на дорогах. Поэтому водителей просят быть предельно внимательными за рулем и взаимовежливыми. А также не парковать свои автомобили на основных магистралях города, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Стоит отдельно отметить, что от дальних поездок автолюбителей просят воздержаться. В такую погоду риск возникновение дорожно-транспортных происшествий значительно увеличивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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