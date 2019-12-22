2019-12-22T08:51:42+03:00
Общество

На Алтае отмечают день памяти Михаила Калашникова

Мероприятие состоится в селе Курья
Юлия ЕВГРАФОВА
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Михаил КалашниковМихаил КалашниковФото: Олег УКЛАДОВ
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В Мемориальном музее, который находится в алтайском селе Курья, проходить торжественное мероприятие, посвященное памяти Михаила Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Родственники и земляки известного оружейника начали собираться еще в 11 часов. Всем участникам встречи в этот день покажут документальный фильм о жизни и творчестве Михаила Калашникова.

Также сообщается, что посетители музея могут воспользоваться технологией дополнительной реальности. Чтобы узнать подробнее о каком-то из экспонатов, необходимо с помощью бесплатного приложения «Artefaсt» навести на него камеру и активировать мультимедиагид. Для удобства все интересные факты из биографии известного оружейника загружены в приложение на английском и русском языках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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