В Барнауле около церкви насмерть сбили бабушку

СЕГОДНЯ 07:38 2019-12-22T07:40:20+03:00

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Рано утром 22 декабря недалеко от церкви произошло смертельное ДТП. О случившемся сообщили очевидцы в городском сообществе «Барнаул 22».

Происшествие случилось на улице Никитина возле Покровского собора. Около 7-30 часов на пешеходном переходе сбили пожилую женщину. Как сообщают очевидцы, водитель ехал на большой скорости, а когда увидел бабушку и начал тормозить, его занесло. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Горожане в комментариях отмечают, что в это время на улицах краевой столицы еще очень темно, а многие пешеходные переходы не освещаются. Поэтому переходить проезжую часть в такой ситуации очень опасно и на месте погибшей мог оказаться любой барнаулец. Другие даже связывают эту трагедию с мистикой.

- Место проклятое, пожар в доме был, насмерть сбили тут же, - написала Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU