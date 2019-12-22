Водителя трамвая в Бийске осудят за наезд на рабочего

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-22T06:51:58+03:00

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В Бийске женщину - водителя трамвая буду судить за причинение смерти разнорабочему по неосторожности. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения, сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Трагедия произошла еще в июле этого года. Два водителя трамвая перегоняли задним ходом два вагона в депо. Одна управляла трамваем, вторая, 49-летняя обвиняемая, находилась во втором вагоне и подавала сигналы водителю и внимательного наблюдения за действиями людей в зоне маневровых работ. По мнению следствия, она не убедилась в безопасности и подала сигнал о начале движения.

Из-за этого, трамвайный вагон, двигаясь задним ходом, переехал уборщика территории. 55-летний мужчина косил траву в этот момент. Он получил сильные травмы и скончался на месте.

- Несмотря на то, что водитель трамвая вину не признавала, следствию удалось собрать достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии причинно-следственной связи между действиями обвиняемой и смертью потерпевшего. В том числе были получены показания свидетелей, очевидцев произошедшего, проведены очные ставки, проверки показаний на месте, - сообщают в СУ СК по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU