2019-12-22T05:29:37+03:00
Общество

Губернаторские елки открылись в Барнауле

Спектакли для детей будут показывать до 30 декабря
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле 21 декабря открылись губернаторские елки. В этот день ученики 1-4 классов приехали со всего региона, чтобы посмотреть праздничные представления. Их подготовили в пяти учреждениях культуры, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Так в драмтеатре детям показали спектакль «Космический Новый год». Это история о том, как ребята решились полететь на космическую станцию на ракете, которую построили сами. Они хотели поздравить папу с Новым годом и передать подарки.

Также в ДК Моторостроителей алтайские школьники побывали на сказке «Чиполлино», в ДК города для ребят показали представление «Дед Мороз 2020», а в ДК «Южный» – интерактивное действо «Виртуальный Новый год».

Показывать новогодние представления для ребят будут до 30 декабря включительно. За эти дни елки посетят около 66 тысяч алтайских школьников. Большая часть из них (больше 35 тысяч) – это барнаульские ученики.

Кстати, горожан предупреждают, что из-за многочисленных организованных колонн с детьми на дорогах Барнаула могут образовываться пробки. Так в сопровождении экипажей ДПС автобусы со школьниками будут проезжать по основным дорогам краевой столицы. По проспектам Ленина, Красноармейскому, Комсомольскому и Строителей, а также улице Молодежной и Павловскому тракту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле стартовал чемпионат по лепке снеговиков
На Алтае отмечают день памяти Михаила Калашникова
В Барнауле около церкви насмерть сбили бабушку
Водителя трамвая в Бийске осудят за наезд на рабочего
Губернаторские елки открылись в Барнауле
Алтайские экологи добились запрета на добычу золота в Солонешенском районе
В Барнауле случилась массовая авария на шоссе Ленточный бор
В Барнауле объединят две городские больницы
Жительница Барнаула в надежде на «кэшбек» потеряла 150 тысяч рублей
Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» сыграет с фанатами
Рубцовская ГИБДД рекомендует водителям не покидать город
Барнаульский зоопарк проведет экскурсии с шоу для горожан
«Барнаульский Арбат» приглашает на открытие новогоднего городка
Жители Алтайского края будут зарабатывать 40 тысяч рублей через четыре года
В Алтайском крае впервые начали производить маргарин без пальмового масла
ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения