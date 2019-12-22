Губернаторские елки открылись в Барнауле

СЕГОДНЯ 05:29 2019-12-22T05:29:37+03:00

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В Барнауле 21 декабря открылись губернаторские елки. В этот день ученики 1-4 классов приехали со всего региона, чтобы посмотреть праздничные представления. Их подготовили в пяти учреждениях культуры, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Так в драмтеатре детям показали спектакль «Космический Новый год». Это история о том, как ребята решились полететь на космическую станцию на ракете, которую построили сами. Они хотели поздравить папу с Новым годом и передать подарки.

Также в ДК Моторостроителей алтайские школьники побывали на сказке «Чиполлино», в ДК города для ребят показали представление «Дед Мороз 2020», а в ДК «Южный» – интерактивное действо «Виртуальный Новый год».

Показывать новогодние представления для ребят будут до 30 декабря включительно. За эти дни елки посетят около 66 тысяч алтайских школьников. Большая часть из них (больше 35 тысяч) – это барнаульские ученики.

Кстати, горожан предупреждают, что из-за многочисленных организованных колонн с детьми на дорогах Барнаула могут образовываться пробки. Так в сопровождении экипажей ДПС автобусы со школьниками будут проезжать по основным дорогам краевой столицы. По проспектам Ленина, Красноармейскому, Комсомольскому и Строителей, а также улице Молодежной и Павловскому тракту.

ИСТОЧНИК KP.RU