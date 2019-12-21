В Барнауле объединят две городские больницы
Два медучреждения № 11 и 12 так планируют модернизировать. Сейчас краевой минздрав занимается поиском и подбором кандидата на должность главного врача.
В течение следующего года, как пояснили в региональном минздраве, проведут комплекс мер, в том числе и юридических. Сейчас медучреждения и их руководители продолжают работать в штатном режиме.
Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения. Родильного дома изменения не затронут.
По словам министра, стоимость таких проектов в зависимости от содержания, региона и других факторов, оценивается в 2-3,5 млрд рублей.
- Изменения продиктованы не финансами, а необходимостью создания учреждения с перспективой его развития с тем, чтобы сделать скорую медицинскую помощь доступнее для населения Барнаула. Наша идеология – вот в этом, – рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
ИСТОЧНИК KP.RU