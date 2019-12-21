В Барнауле объединят две городские больницы

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-21T12:31:31+03:00

Их соединят между собой приемно-диагностическим корпусом

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Два медучреждения № 11 и 12 так планируют модернизировать. Сейчас краевой минздрав занимается поиском и подбором кандидата на должность главного врача.

В течение следующего года, как пояснили в региональном минздраве, проведут комплекс мер, в том числе и юридических. Сейчас медучреждения и их руководители продолжают работать в штатном режиме.

Планируется строительство объединенного приемно-диагностического корпуса, который соединит между собой оба медучреждения. Родильного дома изменения не затронут.

По словам министра, стоимость таких проектов в зависимости от содержания, региона и других факторов, оценивается в 2-3,5 млрд рублей.

- Изменения продиктованы не финансами, а необходимостью создания учреждения с перспективой его развития с тем, чтобы сделать скорую медицинскую помощь доступнее для населения Барнаула. Наша идеология – вот в этом, – рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU