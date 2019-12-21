2019-12-21T09:21:10+03:00
Общество

Рубцовская ГИБДД рекомендует водителям не покидать город

Ситуация обусловлена неблагоприятными метеоусловиями
БОРЗОВ Денис
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Госавтоинспекция Рубцовска из-за непогоды просит водителей не выезжать из города без острой необходимости.

- В связи с прогнозируемыми на неблагоприятными метеорологическими условиями (местами мокрый снег, метели, гололёдные явления, снежные заносы, порывы ветра до 20м/с), Госавтоинспекция города Рубцовска обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта, - говорится в сообщении местного ГИБДД.

Сотрудники ведомства рекомендуют грамотно выбирать скорость, исходя не из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием дороги, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства.

За последние несколько дней в Алтайском крае зарегистрировано множество аварий на трассах и городских дорогах. Их спровоцировал снегопад и, как следствие, плохая видимость. Самым резонансным стало ДТП с погибшими полицейскими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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