2019-12-21T07:41:58+03:00
Дом. Семья

Барнаульский зоопарк проведет экскурсии с шоу для горожан

Ранее директор и его помощник кормили хищников и "разговаривали" с гусями
БОРЗОВ Денис
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Фото: кадр из видео предыдущей экскурсииФото: кадр из видео предыдущей экскурсии
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В субботу и воскресенье в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» руководство зверинца проведет интересную экскурсию для горожан. Программу мероприятия работники решили оставить в тайне, чтобы удивить гостей.

Экскурсия проводится не в первый раз, ранее директор и его помощник прилюдно кормили хищников. Так они решили показать, что даже царь зверей может быть очень ласковым и покладистым, как домашняя кошка.

На прошлых мероприятиях гости узнали о жизни и пристрастиях маленьких и больших обитателей зверинца. И даже убедились в том, что гуси понимают человеческую речь. А самыми милыми стали игры с подрастающим поколением усатых и полосатых.

Кстати, благодаря новогодней акции стоимость входного билета до 28 декабря включительно для всех всего 100 руб. Начало экскурсии в субботу и воскресенье в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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