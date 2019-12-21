«Барнаульский Арбат» приглашает на открытие новогоднего городка

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-21T06:39:46+03:00

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Сегодня официально откроется новогодний городок на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. Организаторы выбрали сказочную тематику мероприятия. Гости «барнаульского Арбата» сыграют в реалити-квест по мотивам любимой новогодней сказки «Двенадцать месяцев». Для них приготовлено 12 локаций с заданиями и праздничными чудесами. Самых активных участников ждут подарки.

Событие украсит традиционный забег Дедов Морозов. Акция проходит в Барнауле уже в пятый раз. Начало праздника в 18.00.

-Для украшения новогоднего городка с шестиметровой елью использованы световые композиции по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Это порядка 30 новых световых фигур сказочных персонажей, подснежников, - сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Также площадку украшают гирлянды и яркие шары, ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года - крысы. Уже готовы композиции изо льда по мотивам сказок и мультфильмов. Эти фигуры участвуют в городском конкурсе на лучший ледяной барельеф.

ИСТОЧНИК KP.RU