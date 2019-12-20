2019-12-20T15:01:15+03:00
Есть работа!

Жители Алтайского края будут зарабатывать 40 тысяч рублей через четыре года

Это средняя цифра, к которой стремится краевое правительство
Анастасия Корягина
Поделиться:
Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого объединения профсоюзов Иван Панов.Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого объединения профсоюзов Иван Панов.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
Изменить размер текста:

В алтайском правительстве подписали соглашения о росте средней заработной платы с работодателями и профсоюзами. К 2024 году она должна достичь 40 тысяч рублей в среднем по краю, сообщает сайт региона.

«Тот, у кого средняя заработная плата в 2019 году сложилась ниже 20 тысяч рублей, должен поработать в следующем году, чтобы увеличить ее на 20%. Те, у кого сейчас диапазон от 20 до 30 тысяч рублей, — увеличить на 10% в следующем году. Работодатели, у которых средняя заработная плата в этом году 30 тысяч рублей и больше, ориентируются на свои рыночные позиции и возможности и на уровень инфляции», — заявил губернатор края Виктор Томенко.

Также стороны внесли изменения в региональное соглашение о МРОТ. Он будет составлять 13 тысяч рублей, и с 2020 года в него не будут входить выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), а также другие компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, которые предоставляются в соответствии с действующим законодательством, соглашениями и коллективными договорами.

Читайте также:

Новоалтайск обошел Барнаул по размеру средней зарплаты (подробнее)

В Алтайском крае снова собираются повысить зарплату учителям

Заработок педагогов в крае вырос от 15% до 33% в зависимости от района (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Алтайского края будут зарабатывать 40 тысяч рублей через четыре года
В Алтайском крае впервые начали производить маргарин
ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения
Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником
Житель Барнаула может стать победителем шоу «Открытый микрофон» на ТНТ
В Бийске висящий на дереве мешок с мусором приняли за труп
Китайцы незаконно вырубали лес в сибирской тайге
Почти 200 сообщений о минированиях зафиксировали в Алтайском крае
Алтайские росгвардейцы ликвидировали боевика в Ингушетии
В Барнауле появится Дом дружбы народов
«Ласточку» между Новосибирском и Барнаулом запустят через год
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
Поселок Южный переключили на теплоснабжение от ТЭЦ
Дымящийся паровозик установили над теплокамерой в Барнауле
В Ключевском районе обнаружен опасный карантинный сорняк
Нехарактерная пробка собралась утром 20 декабря на улице Кутузова в Барнауле
В Алтайском крае назвали «лучшего врача года»
Алтайский губернатор призывает убрать из продажи снюсы
Барнаульцы отстаивают многочасовые очереди за жизненно важными лекарствами
Пять человек погибли в жутком ДТП на алтайской трассе: четверо из них — полицейские
Общественная палата поддержала кандидата на пост мэра Барнаула Франка
На Алтае будут судить мужчину за распространение интимных видео с бывшей девушкой
Размер некоторых выплат для семей с детьми увеличат на Алтае