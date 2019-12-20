Жители Алтайского края будут зарабатывать 40 тысяч рублей через четыре года

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-20T15:01:15+03:00

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В алтайском правительстве подписали соглашения о росте средней заработной платы с работодателями и профсоюзами. К 2024 году она должна достичь 40 тысяч рублей в среднем по краю, сообщает сайт региона.

«Тот, у кого средняя заработная плата в 2019 году сложилась ниже 20 тысяч рублей, должен поработать в следующем году, чтобы увеличить ее на 20%. Те, у кого сейчас диапазон от 20 до 30 тысяч рублей, — увеличить на 10% в следующем году. Работодатели, у которых средняя заработная плата в этом году 30 тысяч рублей и больше, ориентируются на свои рыночные позиции и возможности и на уровень инфляции», — заявил губернатор края Виктор Томенко.

Также стороны внесли изменения в региональное соглашение о МРОТ. Он будет составлять 13 тысяч рублей, и с 2020 года в него не будут входить выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), а также другие компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, которые предоставляются в соответствии с действующим законодательством, соглашениями и коллективными договорами.

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ИСТОЧНИК KP.RU