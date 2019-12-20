В Алтайском крае впервые начали производить маргарин

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-20T13:28:10+03:00

Маргарин будут продавать через торговые сети, а также поставлять на предприятия по производству кондитерских и хлебобулочных изделий

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19 декабря на заводе «Любава» в Барнауле открылся цех по производству маргарина. Ранее в Алтайском крае не было предприятий, изготавливающих этот продукт, сообщает «МК» на Алтае».

Маргарин будут продавать через торговые сети, а также поставлять на предприятия по производству кондитерских и хлебобулочных изделий.

По словам зампредседателя краевого правительства Александра Лукьянова, ожидаемые объемы производства при выходе на хорошую ассортиментную линейку достигнут 1,5 тыс. тонн в месяц. «Мы рассчитываем, что эта продукция поможет предприятию рассчитаться с привлеченными кредитами, которые сюда вложены, и позволит построить еще один цех», — считает чиновник.

В крае хотели открыть производство маргарина еще в 2017 году, затем сроки переносили на 2018 год. Задержка была связана с изменениями в проекте, также много времени заняло оформление документов.

Как пояснил собственник предприятия Сергей Зарков, 100 тонн маргарина будут делать на кокосовом масле, остальные партии — на растительных маслах алтайского производства.

По данным сайта Алтайского края, предприятие уже приступило к реализации продукции, начались поставки в Дальневосточный федеральный округ и Забайкальский край.

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ИСТОЧНИК KP.RU