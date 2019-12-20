2019-12-20T12:48:25+03:00
Звезды

Житель Барнаула может стать победителем шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Вячеслав Попов представил новый, нигде не проверенный материал
Анастасия Корягина
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Вячеслав Попов. Фото: скриншот видео premier.oneВячеслав Попов. Фото: скриншот видео premier.one
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20 декабря в 22:00 на ТНТ назовут имя победителя четвертого сезона шоу «Открытый микрофон», который получит 3 млн рублей. В финале примет участие комик из Барнаула Вячеслав Попов, у которого есть все шансы на победу.

Из 800 комиков, подавших заявки на участие в шоу, в ходе московского стендап-фестиваля, отобрали всего 57 человек. Далее, пройдя несколько этапов отбора в рамках телевизионного шоу «Открытый микрофон», в финале их осталось всего восемь. И только один из них получит 3 миллиона рублей.

Известно, что Вячеслав по специальности — преподаватель физической культуры. У него амплуа очень уверенного в себе человека. В одном из выступлений он даже заявил, что считает себя идеальным. Мужчина шутит на разные темы: про насвай, Скриптонита, продажных девушек, цензуру, медицину и родной Барнаул.

«Радоваться выходу в финал было некогда. Очень большая усталость, между полуфиналом и финалом прошло всего четыре дня, что неожиданно трудно, материал весь новый, нигде не проверенный. Писал почти круглосуточно! Но вышло, как вышло, строго не судите, все увидите в эфире», — сказал Вячеслав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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