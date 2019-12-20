В Бийске висящий на дереве мешок с мусором приняли за труп

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-20T11:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В бийском заречье в районе остановки «Курай» 20 декабря прохожие заметили висящий на дереве большой мешок. Некоторые посчитали, что он похож на завернутый труп. Фотографии этой «инсталляции» быстро распространили по соцсетям, пишет «Бийский рабочий».

Некоторые из очевидцев посчитали необходимым вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции внимательно осмотрели странный предмет. К счастью выяснилось, что это обычный мешок, набитый мусором. Сколько он провисел на дереве, никто не знает. Но за это время его успели обстрелять из пейнтбола.

По данным издания, этот мешок мог статья частью акции. Подобные «инсталляции» уже были замечены в других городах. Одни делали это ради смеха, другие для привлечения внимания к мусору в лесах. Авторов «бийской акции» не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU