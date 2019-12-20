Китайцы незаконно вырубали лес в сибирской тайге

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-20T12:03:17+03:00

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Алтайские росгвардейцы приняли участие в операции по обезвреживанию группы граждан из Китая, которые незаконно вырубали лес в сибирской тайге. Об этом в пятницу, 20 декабря, на отчетной пресс-конференции по итогам года рассказал врио начальника Управления Росгвардии по Алтайскому краю Владимир Денисов.

- Наша задача была разведать обстановку на вертолете. Этим летом неизвестные пилили лес тайге Тисульского района Кемеровской области. Задержание черных лесорубов производило кузбасское МВД. Это оказались граждане из КНР, которые валили деревья, тут же на лесопилках его обрабатывали и под видом готового пиломатериала вывозили по поддельным документам, - сообщил Денисов.

В ходе специальных мероприятий были задержаны трое граждан КНР, изъяты сотовые телефоны, записи на китайском языке, а также два ствола огнестрельного оружия без документов. В ходе облета близлежащей территории была вскрыта замаскированная стоянка спецтехники: экскаваторов и погрузчиков.

Как стало известно позже, было вырублено более 40 гектаров леса. По данным регионального МВД, сумма причинённого ущерба составила около 2,8 млн рублей. По факту было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU