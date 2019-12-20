2019-12-20T09:35:28+03:00
Общество

В Барнауле появится Дом дружбы народов

Это предложение обсудили 19 декабря
Юлия ЕВГРАФОВА
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В краевой столице 19 декабря исполняющий обязанности мэра Вячеслав Франк встретился с представителями институтов гражданского общества Барнаула. На ней обсудили создание Дома дружбы народов в краевой столице, сообщают в мэрии городской администрации.

На мероприятие пришли представители Совета женщин при главе города, Общественной палаты Барнаула, казачества, Барнаульской епархии, органов ТОС, национально-культурных объединений, народной дружины «Барнаульская».

Предложение о создании Дома дружбы народов высказал руководитель клуба башкирских культур Тимур Аюпов.

- Однако в гостях хорошо, а дома лучше. Думаю, что озвучу мнение представителей всех национально-культурных объединений: нам нужен свой дом – Дом дружбы. В нем на постоянной основе экспонировалась бы выставка уникальных культур и редкой национальной книги, – высказал он свои пожелания.

На это Вячеслав Франк ответил, что такой проект неоднократно обсуждался. В Барнауле вскоре создадут Дом дружбы народов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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