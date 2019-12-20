2019-12-20T07:32:47+03:00
Общество

Дымящийся паровозик установили над теплокамерой в Барнауле

Горожане оценили идею положительно
Юлия ЕВГРАФОВА
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Дымящийся паровозикДымящийся паровозик
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В Барнауле установили необычную архитектурную форму. Возле пешеходного перехода на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной горожан теперь радует разноцветный паровоз.

Паровозик (Barnaul22).Автор: bonsaysan Крупнейшее интернет-сообщество Алтайского края и города Барнаула

Фотографиями и видео оригинальной инсталляции, из трубы которой идет настоящий пар, жители краевой столицы поделились в группе «Барнаул 22». Никаких спецэффектов делать не пришлось, на месте паровоза расположена теплокамера, которая зимой беспрерывно «парит». Предприимчивый архитектор использовал эту особенность и поместил фигуру паровозика аккуратно над ней. В темное время суток паровозик еще и подсвечивается.

Кстати, барнаульцам такая задумка очень понравилась. В комментариях они стали делиться своими впечатлениями и благодарили архитектора. Некоторые также отметили, что подобную идею ранее использовали в Новосибирске.

- Идея очень крутая, молодцы! – написал Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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