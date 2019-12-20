2019-12-20T06:33:18+03:00
Общество

Нехарактерная пробка собралась утром 20 декабря на улице Кутузова в Барнауле

Максимальная загруженность дорог составила 6 баллов
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Яндекс.ПробкиЯндекс.Пробки
Изменить размер текста:

Сервис Яндекс.Пробки зафиксировал утром 20 декабря в районе 9 часов нехарактерно плотную для данного времени пробку на улице Кутузова. Она составляла 5 баллов, что на 2 балла выше обычного, и продержалась 1 час 40 минут. Затор наблюдался от шоссе Ленточный Бор до Ангарского проезда.

В целом же максимальная загруженность города утром составила 6 баллов. Это обычный уровень. Наиболее загруженными магистралями были:

- ул. Кутузова, ул. Загородная по направлению к ул. Челюскинцев (5 баллов),

- пр. Ленина по направлению в центр (6 баллов),

- Павловский тр. и пр. Строителей также при движении в центр (4 балла).

Например, на Павловском тракте автомобили плотно стояли от улицы Малахова до Рыбозаводского проезда. Пробка держалась в течение почти двух часов. Столько же времени затор наблюдался на проспект Ленина от улицы Северо-Западная до улицы Кулагина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
Поселок Южный переключили на теплоснабжение от ТЭЦ
Дымящийся паровозик установили над теплокамерой в Барнауле
В Ключевском районе обнаружен опасный карантинный сорняк
Нехарактерная пробка собралась утром 20 декабря на улице Кутузова в Барнауле
В Алтайском крае назвали лучшего врача года
Алтайский губернатор призывает убрать из продажи снюсы
Барнаульцы отстаивают многочасовые очереди за жизненно важными лекарствами
Пять человек погибли в жутком ДТП на алтайской трассе: четверо из них — полицейские
Общественная палата поддержала кандидата на пост мэра Барнаула Франка
На Алтае будут судить мужчину за распространение интимных видео с бывшей девушкой
Размер некоторых выплат для семей с детьми увеличат на Алтае