Нехарактерная пробка собралась утром 20 декабря на улице Кутузова в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:32 2019-12-20T06:33:18+03:00

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Сервис Яндекс.Пробки зафиксировал утром 20 декабря в районе 9 часов нехарактерно плотную для данного времени пробку на улице Кутузова. Она составляла 5 баллов, что на 2 балла выше обычного, и продержалась 1 час 40 минут. Затор наблюдался от шоссе Ленточный Бор до Ангарского проезда.

В целом же максимальная загруженность города утром составила 6 баллов. Это обычный уровень. Наиболее загруженными магистралями были:

- ул. Кутузова, ул. Загородная по направлению к ул. Челюскинцев (5 баллов),

- пр. Ленина по направлению в центр (6 баллов),

- Павловский тр. и пр. Строителей также при движении в центр (4 балла).

Например, на Павловском тракте автомобили плотно стояли от улицы Малахова до Рыбозаводского проезда. Пробка держалась в течение почти двух часов. Столько же времени затор наблюдался на проспект Ленина от улицы Северо-Западная до улицы Кулагина.

ИСТОЧНИК KP.RU