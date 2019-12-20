В Алтайском крае назвали лучшего врача года

СЕГОДНЯ 06:19 2019-12-20T06:19:12+03:00

Все лауреаты за победу также получили премии

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В Алтайском крае подвели итоги конкурса «Лучший врач года». Его проводил региональный Минздрав. В итоге победителем признали врача педиатра Павловской центральной районной больницы Владимира Колыхалина, сообщают в пресс-службе правительства края.

Почетное второе место досталось заведующему отделением анестезиологии-реанимации Первомайской центральной районной больницы Юрию Антонову, а третье место заняла семейный врач городской поликлиники № 9 Барнаула Татьяна Климантова.

Помимо этого медицинских работников наградили по номинациям. Звание лучшего травматолога-ортопеда этого года получил заведующий отделением травмы кисти краевой больницы скорой помощи Вячеслав Вигель. А лучшим врачом клинической лаборатории признали заведующую клинико-диагностической лабораторией Алтайского краевого онкологического диспансера Ирину Беленинову.

Также первое место среди стоматологов занял врач стоматологической поликлиники № 1 Барнаула Геннадий Лебедев, а лучшим хирургом признали заведующего кардиохирургическим отделением Краевой клинической больницы Дмитрия Ананьева.

За создание нового метода лечения дипломами наградили травматолога-ортопеда Андрея Меньшикова и заведующего кафедрой общей хирургии Алтайского медуниверситета Евгения Цеймаха. Также его получил заведующий вторым травматологическим отделением краевой больницы скорой помощи Анатолий Бондаренко. За победу в этом конкурсе все лауреаты получили денежные премии.

ИСТОЧНИК KP.RU