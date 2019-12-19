На Алтае будут судить мужчину за распространение интимных видео с бывшей девушкой

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-19T14:07:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по факту распространения в интернете сведений, составляющих личную тайну, и распространения фотографий порнографического содержания. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, житель Казахстана решил таким образом отомстить своей бывшей девушке.

По данным следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемый снимал «интимные подробности жизни своей девушки». Когда пара рассталась, мужчина создал страницу в одной из социальных сетей Интернета, на которой распространил эти видеозаписи. Действовал он из ревности и мести. Также известно, что он изготавливал фотоизображения порнографического содержания и распространял их в СМИ.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:

«Вызвали в милицию по поводу порноклипа. Потом пояснили, что речь про Rammstein»

В нелепую ситуацию попал 25-летний гродненец. Его вызвали в милицию из-за видеоролика, которым он поделился на своей странице «ВКонтакте». Это было в 2014 году - Андрей добавил в свои видеозаписи клип скандальной немецкой группы Rammstein на песню Pussy (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU