На Алтае будут судить мужчину за распространение интимных видео с бывшей девушкой
В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела по факту распространения в интернете сведений, составляющих личную тайну, и распространения фотографий порнографического содержания. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, житель Казахстана решил таким образом отомстить своей бывшей девушке.
По данным следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемый снимал «интимные подробности жизни своей девушки». Когда пара рассталась, мужчина создал страницу в одной из социальных сетей Интернета, на которой распространил эти видеозаписи. Действовал он из ревности и мести. Также известно, что он изготавливал фотоизображения порнографического содержания и распространял их в СМИ.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU