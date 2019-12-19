Перевозки осужденных и состояние тюремных библиотек обсудили на Алтае

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-19T13:12:02+03:00

В региональном УФСИН России состоялся «Прямой разговор» по вопросам взаимодействия с Общественной наблюдательной комиссией

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На Алтае обсудили вопросы медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, трудовой адаптации.

А также улучшения коммунально-бытовых условий содержания под стражей, перевозки осужденных, состояние тюремных библиотек, также поднимались вопросы повышения престижа службы в УИС, материально-бытового обеспечения сотрудников ведомства. Обсуждение сосотоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, председатель ОНК Алтайского края Алексей Детков сообщил, что между УФСИН края и ОНК налажено конструктивное взаимодействие. Члены ОНК регулярно посещают учреждения УИС края с целью контроля за обеспечением прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, проводят приемы по личным вопросам, предоставляют им юридические консультации. Также Алесей Петрович отметил в положительном ключе организацию трудозанятости осужденных в учреждениях УИС Алтайского края, многопрофильность производственного сектора и качество выпускаемой продукции.

В завершение первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый поблагодарил правозащитников за плодотворную совместную работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU