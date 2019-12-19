В Барнауле на Мало-Тобольской проведут игру, состоящую из 12 локаций
В Барнауле 21 декабря торжественно откроют новогодний городок на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. В этот же день пройдет забег Дед Морозов, сообщают в пресс-службе мэрии города.
Организаторы в этом году выбрали сказочную тему. Все гости, которые придут на открытие новогоднего городка, смогут поучаствовать в игре по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Поэтому для всех участников подготовят 12 интересных локаций с заданиями и подарками.
Также в этот день пройдет забег Дед Морозов. Такую акцию в краевой столице проводят в Барнауле уже в пятый раз. Еще можно успеть подать заявку, они принимаются до 20 декабря. Праздник начнется в 18 часов.
К слову, на улице Мало-Тобольской уже установили порядка 30 световых фигур (подснежники и сказочные персонажи). Также площадку украсили яркими шарами, гирляндами и ледяными фигурами.
ИСТОЧНИК KP.RU