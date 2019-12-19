2019-12-19T12:04:17+03:00
Общество

Главная алтайская ёлка вошла в пятёрку самых высоких в России

Зелёная красавица с площади Сахарова поделила 4-е место с тульской елью
Анастасия Корягина
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Елка-2019 на площади Сахарова в Барнауле.Елка-2019 на площади Сахарова в Барнауле.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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Агентство «ТурСтат» составило рейтинг городов с самыми высокими новогодними елями в России. Барнаул вошел в пятерку лидеров.

Самая высокая ёлка оказалась в Красноярске — ее высота составляет 55 метров. Барнаул и Тула поделили между собой четвертое место с показателем 32 метра. Второе место занял Екатеринбург (50 метров), а третье — Казань (35 метров). Ёлка в Москве оказалась только на 10-м месте (27 метров), но она, в отличие от большинства участников топа, живая.

Барнаульская ёлка — искусственная. Ее ставят несколько лет подряд. Она полностью в рабочем состоянии, гирлянды работают, искусственная хвоя не побелела, не обтрепалась, - говорит Иван Гармат, заместитель председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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