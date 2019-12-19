2019-12-19T08:57:53+03:00
Общество

Барнаульский юрист рассказал, как отсудить компенсацию за зимнюю травму

Пострадавший может потребовать возместить материальный ущерб либо вред здоровью
САПОЖКОВА Александра
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СосулькиСосулькиФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский юрист Александр Парасотченко рассказал, что делать, если вы получили травму зимой.

- В таком случае вы имеете право написать претензию в организацию, причастную к происшествию (в управляющую компанию или собственнику объекта недвижимости) и потребовать компенсации материального ущерба либо вреда здоровью, - поясняет юрист.

В претензии нужно изложить суть ситуации и потребовать возместить ущерб добровольно. А если сторона отказывается это делать, то стоит обратиться в суд и также потребовать компенсацию.

Если человек упал на тротуаре, то сначала нужно доказать, что упал он именно из-за того, что на участке был лед. После обращаться стоит в организацию, обслуживающую тротуар (каждый земельный участок - это чья-то собственность).

Если же сосулька или глыба льда упала на ваш автомобиль, вызовите полицию, чтобы зафиксировать этот факт. Схема подачи претензии та же, пишет АиФ-Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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