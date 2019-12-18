Алтайский губернатор "отметил" годовщину в Инстаграме

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-18T09:27:36+03:00

Спустя год после регистрации Виктор Томенко набрал более 50 тысяч подписчиков

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Год назад - 17 декабря 2018-го - губернатор Алтайского края Виктор Томенко зарегистрировался в Инстаграме. Об этом событии он рассказал в видеобращении.

- Дорогие земляки и все подписчики моей страницы. Сегодня исполняется ровно год (пост был опубликован вчера, 17 декабря, - прим. ред.) нашему открытому и непрерывному общению в Инстаграме. Для меня этот год был годом необычного, интересного и полезного опыта. На каждую информацию было много откликов, комментариев. Было много интересных идей, предложений и вопросов. Я постарался выстроить систему так, чтобы в решение ваших вопросов было вовлечено как можно больше представителей власти, - сказал глава региона.

gubernator_tomenko Инстаграм Виктора Томенко

На данный момент на страницу губернатора подписано 50,3 тыс. человек, сам он подписан на 35 человек (групп). Виктор Томенко сделал 106 публикаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU