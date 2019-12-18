2019-12-18T07:34:40+03:00
Общество

На Алтае мужчину отправили в колонию за пакет с продуктами

Он отобрал провиант у прохожего
Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае в колонию отправили местного жителя за украденный пакет с продуктами. Уголовное дело было возбуждено по статье "Грабеж".

По данным старшего помощника прокурора Ленинского района Барнаула Юлии Чиндяскиной, все произошло в июле этого года. Подсудимый находился у дверей кафе, когда увидел проходящего мимо мужчину с пакетом продуктов в руках.

То ли описываемый индивидуум был голоден, то ли просто пьян, но он решил отобрать пакет. Схватил за ручки и начал его тянуть. Опешивший от такой наглости прохожий авоську не отпускал. Тогда грабитель ударил его в лицо. Заполучив провиант, он скрылся, а потерпевший позвонил в полицию.

В пакете находились кетчуп, кофе, макароны, сахар и прочие вещи на сумму около 700 рублей. Все это вернули пострадавшему, а дело о грабеже направили в суд, который принял решение отправить гражданина с богатым криминальным прошлым в колонию строгого режима на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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