Цифры зашкаливают: бийчанам насчитали неподъёмные суммы за тепло

СЕГОДНЯ 05:02 2019-12-18T05:05:07+03:00

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В бийском Заречье проходят стихийные митинги - причиной стали огромные суммы за горячую воду и отопление. Цифры просто зашкаливают, сообщает Бийское телевидение. Сейчас люди готовят жалобу президенту.

- У меня пенсия 9 400 - минималка. А за коммуналку я в этом месяце отдала 8 тысяч! - возмущается одна из местных жительниц. - На оставшуюся сумму живи и "ни в чем себе не отказывай"!

"Коммунальный рейд" - за отопление и горячую воду жителям Заречья насчитали неподъёмые суммы.Бийское телевидение

Тариф для зареченцев оказался самым высоким в крае — 3271 рубль за 1 Гкал. Для сравнения - остальные бийчане платят 1620 рублей, барнаульцы — 1897 рублей. В среднем по краю тариф 1870 рублей.

Такая ситуация в Заречье связана с тем, что малые котельные в этой части города в 2018 году передали МУП «Водоканал». В том же году предприятию перешла шестая газовая котельная. После администрация города изменила схему соцпомощи горожанам — ее сделали адресной.

- Существует тариф водоканала, по которому предприятие всегда производило начисления, но они разбивались на две части. Одна выставлялась населению, а другая возмещалась администрацией. С 1 октября этого года полностью вся сумма начисляется потребителю, и уже после оплаты квитанции производится возмещение, - рассказала представитель МУП "Водоканал" Бийска Дарья Маклакова.

Жители подтвердили, что адресная помощь есть, но только в том случае, если они успели оплатить до 10-го числа каждого месяца.

В МУП «Водоканала» Бийска ИА «Банкфакс» сообщили, что изменить ситуацию вряд ли удастся, поскольку выбранный для Заречья тариф экономически обоснован, согласован и утвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU