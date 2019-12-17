В Барнауле продают двухэтажную квартиру с фонтаном

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-17T14:30:57+03:00

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В центре Барнаула в элитном доме продают двухэтажную квартиру. Она находится в высотке на ул. Партизанской, 83. Квартира площадью 200 кв. м, насчитывает сразу шесть комнат.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, на первом этаже есть кухня-столовая, две спальни, гостиная с натуральным камином, санузел, гардеробная. Изюминкой можно считать действующий декоративный фонтан. Он выложен из камней, по которым стекает вода, и имеет подсветку.

На втором этаже квартиры обустроили дополнительную спальню, кабинет, большой туалет. В нем тоже есть свой шик – круглое джакузи на подиуме, стоящее у огромного окна. Некоторые окна расположены на крыше. Установлен игровой детский домик. В квартире также есть три теплых застекленных балкона, действует система кондиционирования.

Интересной особенностью дома является своя обособленная придомовая территория с открытым бассейном летом, а также круглогодичными спортивной и игровой площадками. Двор охраняемый. К квартире прилагаются два парковочных места. Жилплощадь продавец оценил в 9 млн рублей.

Фото: Алтайский портал недвижимости

ИСТОЧНИК KP.RU