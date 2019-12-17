Известный актер Павел Деревянко отдохнул с друзьями на Алтае

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-17T12:13:31+03:00

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Известный российский актер вместе с друзьями решил в очередной раз отдохнуть на Алтае. Один из друзей Деревянко – тоже знаменитый артист Артем Ткаченко.

Компания побывала на Манжероке, где они вместе исполнили строчки из песни Эдиты Пьехи и других певцов. А в одном из видео из соцсетей друзья показали, как купаются в воде Голубого озера.

- Крутейшая у нас с парнями была сегодня экскурсия на знаменитое Озеро Манжерок и гору Синюха. Сказочная погода, веселая компашка, рождественская музычка сделали наше настроение на 100%, - комментирует свой отдых в инстаграме Павел Деревянко.

Напомним, Павлу за рекламу подарили землю в Горном Алтае, но он решил сменить участок, доплатил и перенес его. Там актер начал строить дом. По его словам, в августе стройка подойдет к концу.

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pablo_derevyanko Озёра голубые

ИСТОЧНИК KP.RU