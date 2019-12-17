В Алтайском крае объявили карантин из-за вспышки бешенства

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-17T10:43:21+03:00

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Карантин в регионе решили объявить в понедельник, 16 декабря, из-за вспышки бешенства в селе Кашкарагаиха Алтайского края.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Постановление уже подписано губернатором Виктором Томенко.

В самом документе сообщается об установлении ограничительных мероприятий - «на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Тальменский район, с. Кашкарагаиха, пер. Прибрежный, д. 3 — д. 7 (нечетная сторона) и д. 6 (четная сторона), ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством».

Также губернатор поручил краевому управлению ветеринарии разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

К слову, ранее карантин объявляли в районах Алтайского края из-за нападения лисицы на нескольких местных жителей. Это позволяет вовремя среагировать на ситуацию и не допустить распространения вируса бешенства, который иногда приводит к смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU