Алтайский край в ближайшие дни накроет сильная магнитная буря

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-17T10:16:18+03:00

Солнечная активность больше всего влияет на метеозависимых людей

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Барнаул накрывает магнитная буря. Солнечная активность во вторник, 17 декабря уже начала проявляться. Пока уровень бури стабильно средний, но уже завтра, 18 декабря он увеличится до сильного.

В пятницу, 20 декабря весь день солнечная активность напрямую будет влиять на метеозависимых людей. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

От геомагнитных бурь страдает большинство людей, но многие попросту не связывают это явление со своим плохим самочувствием.

Действительно плохо переносят геомагнитную активность 10-15% жителей Земли. При этом отмечается, что больше половины мировых катастроф случаются именно во время магнитных бурь.

Ученые советуют в дни волнений быть внимательными к своему самочувствию гипертоникам, также не рекомендуется перенапрягать свой организм физическими нагрузками.

Чтобы минимизировать ущерб бури, следует больше пить воды, умываться, принимать душ.

ИСТОЧНИК KP.RU