2019-12-17T10:07:33+03:00
Общество

Ученые: запрет вырубки приведет к деградации ленточных боров Алтая

Леса будут страдать от болезней, усыхать, гореть от сухих гроз
САПОЖКОВА Александра
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Спиленное деревоСпиленное деревоФото: Олег УКЛАДОВ
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Зачастую вырубки деревьев в ленточном бору Алтая вызывают негодование общественников. Но так ли это вредно на самом деле? В научно-популярном фильме о ленточных борах региона говорится о необходимости вести в лесах правильную хоздеятельность.

- Ставить вопрос о запрете рубок в ленточных борах - неприемлемо. Это рано или поздно приведет к деградации боров, накоплению горючих материалов, могут развиться очаги вредителей. И в какой-то момент мы можем потерять уникальную экосистему. Но проводить рубки нужно с учетом специфики леса и на основе научно-обоснованных рекомендаций, - считает Леонид Белов, кандидат сельхознаук из Екатеринбурга, доцент кафедры лесоводства УЛГТУ.

По словам Александра Шишикина, завлабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН (Красноярск), охрана старых деревьев неизбежно приведет к пожарам. Нужно заготавливать их на древесину, а средства от заготовки направлять на восстановление леса и защиту от пожаров.

Виктор Нефедьев, главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (Москва), доктор географических наук, Заслуженный лесовод РФ, привел в пример ситуацию в Московской области.

- Из-за запретов вести хоздеятельность в области к 2010 году запас спелых и перестойных насаждений составил 28%. Как неизбежность возникла эпидемия размножения короеда. Он поразил тысячи гектаров елового леса и привел к его гибели, - рассказал ученый.

Алексей Кулагин, доктор биологических наук, профессор из Башкортостана заметил, что большинство людей, не имея знаний о лесе, под хозяйственным подходом понимают только рубку. Но на самом деле это целый комплекс: и охрана, и защита, и воспроизводство. Как показывает практика, при отсутствии вырубки насаждения страдают от болезней и вредителей, усыхают, горят от сухих гроз. И если в ленточных борах полностью прекратить рубки и, как следствие, свернуть работы по лесовосстановлению, это приведет к потере боров, пишет МК на Алтае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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