2019-12-17T09:19:12+03:00
Общество

В Барнауле на площади Сахарова разместится Лунапарк

Аттракционы планируют привезти из Москвы
БОРЗОВ Денис
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В Барнауле в конце года на площади Сахарова обустроят настоящий новогодний комплекс развлечений прямо под колесом обозрения. Там расположится Лунапарк с привезенными красочными каруселями и торговыми павильонами.

Как сообщает «Алтайская правда», аттракционы Лунапарка прибудут в краевую столицу на новогодние праздники из Москвы. Уже точно известно, что будут работать карусели «Твистер», «Лавица», «Манеж» и другие, точный список пока не сообщается.

К слову, новогодний комплекс развлечений будет выполнен в едином стиле. Он будет украшен яркими огнями, гирляндами и другими новогодними атрибутами. На данный момент известно, что Лунапарк может заработать уже с 21 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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