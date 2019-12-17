В Барнауле на площади Сахарова разместится Лунапарк

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-17T09:19:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле в конце года на площади Сахарова обустроят настоящий новогодний комплекс развлечений прямо под колесом обозрения. Там расположится Лунапарк с привезенными красочными каруселями и торговыми павильонами.

Как сообщает «Алтайская правда», аттракционы Лунапарка прибудут в краевую столицу на новогодние праздники из Москвы. Уже точно известно, что будут работать карусели «Твистер», «Лавица», «Манеж» и другие, точный список пока не сообщается.

К слову, новогодний комплекс развлечений будет выполнен в едином стиле. Он будет украшен яркими огнями, гирляндами и другими новогодними атрибутами. На данный момент известно, что Лунапарк может заработать уже с 21 декабря.

Читайте также:

Ледовый дворец в Бийске хотят достроить до 2023 года

Спортивный объект обойдется краю в 250 млн рублей, а на строительство хватит двух лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU