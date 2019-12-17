2019-12-17T09:04:49+03:00
Спорт

Ледовый дворец в Бийске хотят достроить до 2023 года

Также планируется создание 59 малых спортивных площадок в районах края
БОРЗОВ Денис
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Тренировка юных хоккеистовТренировка юных хоккеистовФото: Олег УКЛАДОВ
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По словам Министра спорта региона Алексея Перфильева, дворец обойдется краю в 250 млн рублей. Также он упомянул, что на строительство хватит двух лет. Уже в 2023 году ожидается открытие ледового дворца.

Всего в региональный спорт за период с 2019 до 2024 год по проекту «Спорт - норма жизни» планируется вложить 1 млрд 250 млн рублей. Эта сумма, по словам Перфильева, сопоставима с годовым бюджетом на спорт в Алтайском крае с учетом увеличения на 30% в 2019 году по отношению к 2018 году. В следующем году заложено около 98 млн на строительство 13 малых спортивных площадок, футбольного поля с легкоатлетическими дорожками.

Как сообщает «Бийский рабочий», к 2024 году в Алтайском крае станет больше на 59 малых спортивных площадок - они будут установлены в каждом сельском районе, 25 из них уже готовы. Эти зоны здорового образа жизни смогут принять и тренирующихся взрослых и детей, и быть задействованы в сдаче норм ГТО.

- Мы постараемся увеличить число спортивных мероприятий, наша задача (на федеральном уровне) быть в «зеленой» зоне - это позволяет претендовать на дополнительные ресурсы по итогам выполнения программы. Этот год для нас успешный, у нас появляется перспектива в 2024 году получить дополнительные средства на строительство еще одного спорткомплекса. Важный момент: федеральное финансирование составляет 99%, краевое - лишь 1%, - пояснил Алексей Перфильев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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