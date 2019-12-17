В Алтайский край прибыл новый ракетный комплекс «Ярс»
В Барнауле прошла торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка соединения в Алтайском крае. Он оснащен мобильными ракетными комплексами. Новая ракетная система «Ярс» приходит на смену устаревшему советскому «Тополю».
Как сообщает «Толк», сейчас в боевом составе военных находится около 200 мобильных пусковых установок. «Ярс» решили ввести в эксплуатацию, так как советский ракетный комплекс «Тополь» уж почти выработал свой гарантийный ресурс .
- К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации, – рассказали в министерстве обороны РФ.
На данный момент уже завершено перевооружение на ракетные комплексы «Ярс» трёх ракетных полков и начинается процесс переоборудования еще одного ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард».
Также сообщается, что полностью обновить ракетные комплексы в России планируется в 2024 году.
ИСТОЧНИК KP.RU