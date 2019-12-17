В Алтайский край прибыл новый ракетный комплекс «Ярс»

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-17T08:44:42+03:00

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В Барнауле прошла торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка соединения в Алтайском крае. Он оснащен мобильными ракетными комплексами. Новая ракетная система «Ярс» приходит на смену устаревшему советскому «Тополю».

Как сообщает «Толк», сейчас в боевом составе военных находится около 200 мобильных пусковых установок. «Ярс» решили ввести в эксплуатацию, так как советский ракетный комплекс «Тополь» уж почти выработал свой гарантийный ресурс .

- К настоящему времени войска получили более 150 пусковых установок нового комплекса и приступили к его эксплуатации, – рассказали в министерстве обороны РФ.

На данный момент уже завершено перевооружение на ракетные комплексы «Ярс» трёх ракетных полков и начинается процесс переоборудования еще одного ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард».

Также сообщается, что полностью обновить ракетные комплексы в России планируется в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU