2019-12-17T07:38:02+03:00
Спорт

В Барнауле планируют достроить многострадальную ледовую арену «Алтай»

Спортивный объект ранее планировали достроить в 2014 году
БОРЗОВ Денис
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Ледовую арену «Алтай» на пр-кте Сибирском в Барнауле планируют достраивать в следующем году. На данный момент Минспорта региона в ожидании одобрительного заключения проекта. Арена будет финансироваться по «краевой адресной инвестиционной программе».

Чтобы завершить стройку арены, нужно около 700 миллионов рублей. На «Алтае» будет тренироваться ХК «Динамо-Алтай» и подрастающее поколение спортсменов. Сдать арену планируют к 2024 году, сообщает «Амик».

По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, стройка затягивается из-за высокой стоимости. В течение трех лет будут выделяться средства на реализацию проекта, в 2020 году - 90 млн рублей.

На «Алтае» планируют обустроить крытый каток с трибунами на 800 мест, тренировочные помещения и хостел для приезжающих спортсменов и тренерского состава.

Ранее планировалось сдать стадион на 3500 посадочных мест не позже 2014 года, но стройка затянулась. В конечном итоге проект удешевили. Теперь при благоприятных условиях ледовую арену могут построить и за три года.

Пока в Барнауле основной спортивной ареной выступает Дворец зрелищ и спорта, который отремонтировали в этом году. Он вмещает до пяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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