Аптеки «Эвалар» впервые попали в топ-5 рейтинга эффективности сетей

СЕГОДНЯ 05:48 2019-12-17T05:48:27+03:00

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Недавно были подсчитаны итоги третьего квартира 2019 года, по данным RNC, аптечная сеть «Эвалар» стала значительно эффективнее – по сравнению с тем же периодом прошлого года сеть аптек поднялась с 8 на 5 место.

Сообщается, что в своих расчетах аналитики и эксперты учитывали валовый оборот аптек в расчете на торговую площадь и одного сотрудника аптеки.

Исполнительный директор сети Светлана Кошелева связывает рост показателей сети, включая увеличение количества чеков на одну аптеку (с 49 тысяч до 51 тысячи) с рядом факторов.

- Драйвером роста в нашем случае стало увеличение продаж продукции «Эвалар», включая новые формы- ее доля в обороте аптек превысила 20%. Высокая лояльность к бренду позволяет нам расширять клиентскую базу аптек и эффективно работать с допродажами. Кроме того, в этом году мы сделали ставку на обучение персонала – ввели аттестацию сотрудников, запустили обучающий портал для сотрудников сети, а кроме того, мы последовательно ведем подготовку своих специалистов на базе Кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН. Также мы повысили эффективность управления маркетинговыми контрактами с производителями, - рассказала Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU