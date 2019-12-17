2019-12-17T05:27:31+03:00
Общество

Жителей Рубцовска перед Новым годом переселяют из аварийных домов

Семьи переехали в новое жилье по краевой программе
БОРЗОВ Денис
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Аварийный дом в РубцовскеАварийный дом в РубцовскеФото: предоставлено пресс-службой
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Жильцам двух многоквартирных домов в Рубцовске перед Новым годом выдали новые жилплощади. Из аварийного жилищного фонда переселили семьи из 16 квартир.

Как сообщили в «Алтайской правде», перевезли жильцов двухэтажки на ул. Крупской, 117 опустела. Внешне здание выглядит неплохо, но десятки лет внутри оно не ремонтировалось. Такие дома в центре города уже давно пошли под снос и на их месте появились современные торговые центры. Это здание простояло до 2019-го года.

Похожая ситуация и в доме на пр. Ленина, 18. На некоторых окнах еще висят занавески, но подъезд уже никто не открывает. Здесь жильцы тоже выезжают из квартир. Расселение должно завершиться до конца года.

Рубцовск участвует в краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019 – 2025 годы». Она реализуется двухлетними этапами. На этапе 2019 – 2020 гг. как раз и предусмотрено расселение двух вышеназванных домов, а всего 21. Раньше по программе переселения люди получали квартиры в новостройках согласно жилищным нормам. Положительный момент – новые дома, где ничего не течет, не рушится, въезжай и живи в свое удовольствие. Минусы – отдаленный микрорайон и необходимость брать что дают. Хотя недовольных среди новоселов не наблюдалось, люди искренне радовались.

Сейчас жителям предлагают не новое жилье, а деньги или квартиры на «вторичке». Средняя цена квадратного метра - 21 – 24 тысячи рублей. Исходя из нее и мнения экспертов рассчитывается компенсация.

Пока не известно, что станет с земельными участками под расселенными домами. Они могут быть использованы под жилое строительство, а также под постройку нежилых зданий, все зависит от территориальной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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