Родители дошколят жалуются на эвакуаторы у детского сада

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-16T13:13:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Родители барнаульских дошколят, посещающих детский сад №217 на улице Партизанской, 84, жалуются, что их автомобили становятся «жертвами» эвакуаторов.

Как сообщает сайт vesti22.tv, как раз напротив детсада установили знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Все бы ничего, только родители, привозящие сюда своих детей, даже не успевают завести их в группы, а автомобиль уже увозят в неизвестном направлении. В другом случае они могут попасть на штраф в 500 рублей.

- Привозя детей в садик, остановиться нет возможности. Если мы там останавливаемся и высаживаем ребёнка - это уже нарушение. Было несколько случаев: мамы машину паркуют в этом месте, ребёнка заводят в детский сад, переодевают, возвращаются, а машину уже увёз эвакуатор. На парковке, которая есть рядом, обычно ставят машины местные жители. А если парковаться совсем далеко, то приходится с ребёнком идти вдоль дороги, потому что там обочины обычно от снега не очищают, - жалуется Наталья Елина, мама воспитанника детского сада.

217-й садик был построен еще в 80-е годы между жилыми домами. В то время места под парковку не закладывались. Поэтому теперь родителям приходится бросать автомобили возле входа и тем самым они перегораживают путь остальным. Поэтому и решили поставить запрещающие знаки. Ситуация тупиковая.

По словам начальника отдела организации дорожного движения администрации Барнаула Валерия Ведяшкина, первоочередная задача – обеспечить безопасность пешеходов. Поэтому сначала установили знаки, но многие их игнорировали. Позже пришлось установить вдоль садика антипарковочные столбики.

- Там есть место для посадки и высадки. Мы не полностью проезд ограничили. До пешеходного перехода на противоположной стороне от садика место есть. Конечно, там не столько мест, сколько было раньше, но водители спокойно могут остановиться, высадить ребёнка и отвести в садик, - считает он.

ИСТОЧНИК KP.RU