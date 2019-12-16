На Алтае 29 заключенных сходили в отпуск
29 алтайских заключенных провели отпуск дома с семьями в 2019 году. В минувшем году с родными отдохнули только 13 человек.
- Все осужденные вернулись в колонии в установленный срок. Во время отпуска никто не совершил каких-либо правонарушений, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.
В ведомстве отметили, что оплачиваемый отпуск ежегодно предоставляют за хорошее поведение и добросовестный труд. Ранее такая практика существовала, но после ряда резонансных преступлений ее отменили. Однако в 2018 году возобновили.
- Отпуск мотивирует к дисциплинированности, соблюдению правил распорядка в колонии. А это обеспечивает спокойную обстановку в исправительных учреждениях, - поясняют в УФСИН.
В следующем году отпуск также будут предоставлять.
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ИСТОЧНИК KP.RU