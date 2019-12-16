2019-12-16T12:43:18+03:00
Общество

Новый сорт пшеницы вывели на Алтае

Со следующего года его будут рассаживать по Сибири
Анна СЕМИНА
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Селекционеры Алтайского края вывели новый сорт пшеницы мягкой яровой – Лидер 80.

Авторство принадлежит ученому Николаю Коробейникову. Лидер 80 относится к группе среднепоздних сортов. Вегетационный период составляет 86-88 дней.

- Созревает одновременно или на 1-2 дня позднее стандартного сорта Алтайская 105 и сорта Тобольская, - отмечают в Минсельхозе Алтайского края.

Средняя урожайность составляет порядка 42 центнеров с гектара. И это неплохой показатель, так как это почти на 16 центнеров выше стандарта. Помимо продуктивности данный сорт пшеницы отличается комплексной устойчивостью к мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчинам, а также пыльной головне. Само зерно крупное, содержит высокий процент белка и клейковины.

Высаживать Лидер 80 рекомендуют в климате, где имеется достаточное увлажнение. Уже в следующем году его будут распространять по Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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