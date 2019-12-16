В Барнауле через три года появится новый жилой квартал

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-16T12:37:08+03:00

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В Алтайском крае подписали первое соглашение между застройщиком и банком по проектному финансированию строительства целого жилого квартала с продуманной инфраструктурой. Договор заключили Алтайское отделение ПАО «Сбербанк» и ОOO «Профресурс» (группа компаний СЕЛФ). Речь идет о проектном финансировании квартальной застройки ЖК «Норд».

Комплекс появится в квартале «2011» в границах улиц Солнечная Поляна, Взлетная, проезда Северного Власихинского и Павловского тракта. В квартале запланировано 16 многоквартирных домов высотой от 9 до 18 этажей. Они будут выполнены из кирпича, монолита или панелей. От типа дома будет зависеть и стоимость квартир. Цена за квадрат в новом ЖК варьируется от 39 до 47 тыс. рублей.

В квартале будут просторные придомовые территории, широкие проезды и функциональные тротуары. Вопрос автомобильных парковок уже продуман: их сделают многоуровневыми и охраняемыми. Кроме того, квартал обеспечат социальной инфраструктурой: здесь появятся школа, детский сад и поликлиника.

По словам представителя застройщика Нодара Шонии, весь квартал должны сдать в 2023 году. Управляющий Алтайским отделением ПАО «Сбербанк» Антон Милютин не стал разглашать сумму кредитования, но подчеркнул, что уверен в надежности и проекта, и застройщика. Того же мнения придерживаются городские и краевые власти.

Дольщики и ипотечники, в том числе те, кто будет оплачивать часть стоимости жилья из средств материнского капитала, могут быть спокойны за свои деньги, так как по новому законодательству они будут находиться на эскроу-счетах. Строительство нового ЖК уже началось, рабочие вбивают сваи на месте будущего котлована.

Договор между «Сбербанком» и «Профресурсом» стал самым масштабным в этом году в строительной отрасли края.

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ИСТОЧНИК KP.RU